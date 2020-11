Seks met bewusteloos meisje na 1,5 jaar online: ,,Net al je er overheen bent krijg je weer een klap”

Gevulde vaten aangetrof­fen in aanhanger: Eindho­venaar (36) aangehou­den

14 november EINDHOVEN - De politie is vrijdag bij een controle op de Floralaan Oost in Eindhoven op een aanhanger met daarin gevulde vaten gestuit. Volgens de politie zitten er mogelijk chemicaliën voor de productie van synthetische drugs in de vaten. Een 36-jarige Eindhovenaar is aangehouden.