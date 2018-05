Seks met HIV-besmette mannen: heftig onderzoek naar jongensprostitutie rond Eindhoven

Eindhoven­se buurtkiosk in brand gestoken - buurtbewo­ners emotioneel, bouwden kiosk zelf

16 mei EINDHOVEN - Veel verontwaardiging en ongeloof bij de buurtbewoners. Een kiosk, die buurtbewoners zelf bouwden en die hun ontmoetingsplek werd, is maandagnacht in brand gestoken in het Henri Dunantpark in Eindhoven. De politie gaat uit van brandstichting.