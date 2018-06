Seksueel geweld veel gemeld in Eindhoven

EINDHOVEN - Het Centrum Seksueel Geweld in Eindhoven heeft gemiddeld twee keer zoveel meldingen als andere centra, elders in het land.

Opmerkelijk is het zeker, vindt beleidsmedewerker Wil Saenen. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Eindhoven, werkgebied Oost-Brabant, is een van de drukst bezochte van het land. ,,Het kan zijn dat slachtoffers makkelijker de weg vinden om geweld te melden. Maar je kunt niet zeggen dat verkrachting en aanranding hier meer voorkomen. Daar is meer onderzoek voor nodig."

Er zijn zestien centra in het land en ze zijn relatief van recente datum. De oudste (Amsterdam, Utrecht) bestaan een jaar of vijf. Die in Eindhoven in het Catharinaziekenhuis opende in april vorig jaar. Bij alle centra meldden samen zich vorig jaar 1103 slachtoffers: gemiddeld bijna zeventig per centrum. Vijf procent van de meldingen betreft mannen.

Meer meldingen in Eindhoven

Maar Eindhoven scoorde veel hoger. Vorig jaar kreeg het centrum 193 meldingen. ,,Dat zijn niet altijd acute meldingen", zegt Saenen, ,,maar het zijn er wel ruim twee keer zoveel als gemiddeld. Dat is veel."

Voorheen moest een slachtoffer van seksueel geweld aankloppen bij verschillende instanties. ,,In elke regio ging dat op een andere manier. Er zat nauwelijks enige samenhang in. Ook kwam het voor dat de verkeerde vragen werden gesteld", zegt Saenen.

Catharinaziekenhuis

In Eindhoven wordt het slachtoffer nu op een rustige plek door gespecialiseerde verpleegkundige opgevangen bij de Spoedeisende Hulp van het Catharinaziekenhuis. Een forensisch arts van de politie leidt het onderzoek. Het centrum overweegt een tweede locatie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch te openen. De zestien centra werken samen en delen expertise. ,,Er zitten kundige professionals. Er is oog voor traumabehandeling."

Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de slachtoffers een posttraumatische stoornis ontwikkelt. Die heeft invloed op scholing, werk en relaties. Saenen: ,,Het kost de samenleving geld als iemand uitvalt. Je kunt beter voorkomen dan genezen."

'Nee'

Ze constateert dat de hulpverlening voorheen niet goed was toegerust. ,,Soms kregen slachtoffers te horen dat ze 'nee' hadden moeten zeggen. Maar ze zijn helemaal niet altijd bij machte om nee te zeggen. Er werd iets verwijtbaar gemaakt wat iemand niet te verwijten valt. Het ontbrak wel eens aan deskundigheid om daar goed mee om te gaan."