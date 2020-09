Sendcloud strijkt tijdelijk neer in voormalig Stadskantoor Eindhoven

'Twee grote projecten in Eindhoven zijn flinke stap op weg naar grootscha­li­ge houtbouw woningen’

10 september EINDHOVEN - Houtbouw is 'hot’, maar in de praktijk blijft dat vaak beperkt tot luxe woningen voor de happy few. Daar komt verandering in. Architectenbureau FAAM heeft twee projecten in uitvoering voor een breder publiek: appartementen op Eikenburg en koopwoningen met tuin in Meerhoven.