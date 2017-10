SendCloud uit Eindhoven is snelste groeier volgens Deloitte Fast 50

POLL Alleen bouwen in de 'weilanden' helpt tegen verhitte woningmarkt in Zuid­oost-Bra­bant

10:03 EINDHOVEN - De grootste makelaar in deze regio, Pieter van Santvoort, maakt het provinciale en regionale woningbouwbeleid met de grond gelijk. Thematische wijken doen er helemaal niet toe, er moet gewoon snel veel meer gebouwd worden, niet alleen op vrijkomende locaties binnen de bebouwde kom, maar ook in de 'weilanden' van het stedelijk gebied rond Eindhoven, schrijft hij in zijn kwartaalrapport over de regionale woningbouwmarkt.