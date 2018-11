Senioren eten samen bij Tante Kees in Eindhoven

Het was een artikel in deze krant over eenzaamheid onder ouderen dat Roy van der Heijden aan het denken zette. Hij besloot iets voor mensen in de buurt te gaan doen. Een jaar eerder, in juli 2017, nam hij samen met Marcel Reimert restaurant Tante Kees aan de Genneperweg over. Dat dient nu al een tijdje eens per week als huiskamer voor senioren die op zoek zijn naar gezelligheid.