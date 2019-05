Senioren hebben voetbaldag van hun leven PSV-clinic voor 65-plussers

Wens

Voor de een was het een al tientallen jaren gekoesterde wens, voor een het een keer mogen ervaren hoe het geweest had kunnen zijn als ze 'vroeger' betaald voetballer zouden zijn geworden. Zoals Adrie van Weert (65) uit Breda. Aan zijn techniek herken je de talentvolle rasvoetballer. ,,Dat was ik ook", bekent hij. ,,Ik speelde op mijn vijftiende al in het eerste van Boxtel en zat op mijn zeventiende in het Brabants Jeugdelftal via het toenmalige Jeugdplan Nederland van de KNVB. Dat stond onder leiding van dr. Fahdronc, later nog bondscoach van Oranje." Een toekomst als profvoetballer gloorde voor de aalvlugge linksbuiten uit Boxtel. ,,Maar in de finale van het Nederlands kampioenschap districtselftallen scheurde ik rechts mijn kniebanden finaal af. In een seconde weg droom om profvoetballer te worden." Van Weert is even stil. Dan: ,,Er gaat vandaag een grote wens van mij in vervulling. Toch een keer op het veld en tussen de tribunes van een grote club staan. Fantastisch."