Senioren mogen weer naar gymles: ‘Alle spieren gebruiken we hier’

Update+video ‘Schietin­ci­dent’ in Eindhoven blijkt vuurwerk, vlogger legt knallen vast

8:21 EINDHOVEN - Grote commotie woensdagochtend in de Eindhovense Caspar Netscherstraat. Om vijf over tien klinken vijf keiharde knallen in de buurt. Schoten? In no time wemelt het van de politie. Uiteindelijk blijkt het om vuurwerk te gaan.