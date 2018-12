Seniorenkoor Levensvreugd is toe aan zijn slotakkoord

Voor de laatste keer klinken de liederen van seniorenkoor Levensvreugd door wijkcentrum de Werf. Het is hun vaste repetitieochtend waarop de 35 koorleden vanuit heel Eindhoven in Mensfort samenkomen voor een twee uur durende repetitie. Sommigen doen dat al meer dan 25 jaar zoals Piet Swinkels. ,,Het is een onderdeel van je ritme geworden.” Daar komt nu na 42 jaar abrupt een einde aan. Zondagmiddag zingen ze hun laatste noten bij het kerstconcert in het Pieter Eijffhuis aan het Herodotusplein. Het was geen unaniem genomen beslissing ermee te stoppen. Tijdens de vergadering over het voortbestaan stemde ongeveer twee derde voor de opheffing. Wat daarbij opviel: juist de oudste leden wilden doorgaan.