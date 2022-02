Seniorenvereniging PVGE zoekt naar eigen clubhuis in Eindhoven

EINDHOVEN - Seniorenvereniging PVGE in Eindhoven is op zoek naar een nieuw clubhuis. De voormalige vereniging van gepensioneerde Philips-medewerkers wil de activiteiten na corona nieuw leven inblazen.

,,Het moet een eigen ruimte zijn waar onze leden altijd binnen kunnen lopen of mee kunnen doen aan de vele activiteiten”, aldus voorzitter Sjoerd Sjoerdsma van de Eindhovense afdeling.

Tot vijf jaar geleden zat de PVGE - al sinds jaar en dag open voor alle senioren - in een ruimte aan de Hurksestraat. Maar daar moesten de gepensioneerden weg vanwege herontwikkeling als kantoorruimte. Met eigenaar GEVA BV is er wel nog gezocht naar een alternatief, maar dat was niet beschikbaar. ,,Nu zitten we verspreid over de stad, en onder meer in buurthuis Lievendaal. Maar we zijn weer op zoek naar een clubhuis omdat we zien dat veel ouderen tijdens de coronacrisis te maken kregen met vereenzaming. Een soort soos kan helpen om makkelijker binnen te lopen, ook als er geen activiteiten zijn", zegt Sjoerdsma. Het zou ook de vereniging weer ten goede komen.

2500 leden

PVGE Eindhoven - er zijn onder andere ook afdelingen in Veldhoven, Son en Breugel, Nuenen en Best, en er is een koepelorganisatie die in Waalre zit - heeft 2500 leden van wie er zo'n 800 actief zijn in 25 aparte activiteitenclubs. Dat varieert van biljart en jeu de boules tot tai chi, twee groepen die samen musea bezoeken en uit eten gaan, vertelt clubcoördinator Jos van den Hurk. ,,De afdeling ontlast de diverse clubs door bijvoorbeeld de inschrijving in de Kamer van Koophandel te regelen.”

,,Om die verschillende clubs weer meer te verbinden zou zo'n clubhuis mooi zijn”, zegt Sjoerdsma. ,,Niet dat we het zonder niet redden, maar het helpt wel, want als we elkaar hier ontmoeten kunnen er ook weer nieuwe ideeën ontstaan.” ,,En eigenlijk was het altijd het streven om iets anders te vinden. Het is alleen niet gelukt”, voegt bestuurslid Willeke Meek nog toe.

Geen resultaat

Overleg met de gemeente leverde geen resultaat op; hoogstens zouden de diverse activiteiten iets kunnen huren. De bijna 75 jaar oude vereniging heeft zich ook aangemeld bij NS Vastgoed voor een plekje in het voormalige KPN-gebouw aan de Prof dr. Dorgelolaan. Dat moet een soort culturele hotspot in KnoopXL (Fellenoord en station, met veel woningen en kantoren) worden. De senioren denken dat hun activiteiten daar best in passen. ,,En anders zou misschien het landhuis op landgoed de Wielewaal iets voor ons zijn. Dat zou ook wel passen, in de geest van de goede zorgen van meneer Frits Philips (die de villa liet bouwen - red.) voor zijn mensen", zegt Sjoerdsma lachend.

Hoeveel ruimte de PVGE-clubs nodig hebben, kan nader bepaald worden. ,,Als we de vier tafels van de biljartvereniging willen plaatsen hebben we misschien wel 300 vierkante meter nodig. Dat is misschien wat veel van het goede", aldus Van den Hurk. Ook moeten er vergader- en gesprekruimtes zijn, onder meer voor het advieswerk over de WMO en de belastingen.