SenS! Schoonmaak: ‘Mondkapjes, spatbrillen en schorten’

Binnen het MMC en het schoonmaakteam van SenS! gelden al strenge hygiëneregels en schoonmaakprotocollen. Het BRMO-team, waarin Bzreska actief is, gaat nog een stapje verder in dat protocol. ,,We dragen altijd handschoenen en beschermende kleding met lange mouwen. Naast reguliere schoonmaakmiddelen werken we ook met desinfectiemiddelen. ,,Op een afdeling waar patiënten liggen die positief getest zijn op corona, dragen we ook spatbrillen en altijd een mondkapje. Dat is even anders”, relativeert Bzreska. “Maar als BRMO-teamlid wen ik daar best snel aan. Ik vond het niet eng of spannend.”



Met Bzreska zelf gaat het naar eigen zeggen gelukkig wel goed in deze onzekere tijd. Al kan ze moeilijk wennen aan de sociale onthouding die van iedereen gevraagd wordt. ,,Ik heb een zoontje van twaalf, een echt buitenmens. Hij mist school en het buiten spelen enorm. Dat is wel lastig”, merkt Bzreska op.