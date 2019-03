Sensoren meten twee jaar geluid en luchtkwaliteit in Eindhoven-noord

EINDHOVEN - In de tuinen van vier woningen in Eindhoven-noord zijn deze week kastjes geplaatst, die behalve de luchtkwaliteit ook geluid meten. Niet alleen decibellen worden in kaart gebracht, maar ook de herkomst van het geluid.

De meetkasten op palen, een project van AiREAS, zijn verdeeld over Eindhoven-Noord: twee staan er nu in de Achtse Barrier en twee in kerkdorp Acht. De apparaten worden om de drie maanden verplaatst, zodat een beter beeld van het hele gebied ontstaat. De meetstations zijn er gekomen op initiatief van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier. ,,Een belangrijke aanwinst”, zegt Ben Koenen van het leefbaarheidsteam.

Behalve de vier vaste sensoren wordt op korte termijn ook een 25-tal mobiele luchtmeters onder wijkbewoners uitgedeeld: niet groter dan een sleutelhanger, dus prima geschikt om luchtverontreiniging te meten tijdens een wandeling of fietstochtje. Met een app op de smartphone worden de resultaten in beeld gebracht. Ook worden ze opgeslagen in een databank, aldus Jean-Paul Close van AiREAS. Het project, met een looptijd van twee jaar en een prijskaartje van 36.000 euro, wordt gefinancierd uit het Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport.

Grasmaaier

,,De vaste sensoren meten niet alleen het aantal decibellen, maar geven tevens de aard van de geluidsbron weer doordat ook in hertz wordt gemeten. Het maakt nogal wat uit of geluid afkomstig is van een grasmaaier, de snelweg óf van een vliegtuig. Alleen decibellen zeggen niet zoveel; de interpretatie van het geluid is belangrijk als je eventuele maatregelen wil treffen”, aldus Close.

Ben Koenen van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier is blij met de meetapparatuur. ,,Meten is weten. Veel van de luchtvervuiling in onze wijk wordt veroorzaakt door het verkeer en de vliegtuigen van Eindhoven Airport, maar ook de bewoners zelf leveren hun bijdrage. Bijvoorbeeld door het stoken van open haarden, koken en roken én autogebruik. Met de uitkomsten van dit project hopen we het gedrag van mensen te kunnen veranderen. Steeds meer begint het besef door te dringen dat een andere leefstijl nodig is, anders redden we het niet op deze aarde.“

Barbecueën