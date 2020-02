‘Servet van afgebrande hotel 't Silveren Seepaerd in Eindhoven lag nog op de weefmachine’

Het stoort Frans van Dijk uitermate dat in geen enkel museum in Eindhoven de historie van de lokale textielindustrie terug te vinden is. Dat terwijl Eindhoven een textielstad was van groot formaat, stelt hij. ,,Het was hier vergeven van de (linnen)weverijen, er hebben duizenden mensen in deze branche gewerkt." Bekende namen in de linnenindustrie waren onder meer Van Dissel (later nam weverij Van Dijk hiervan de verkoopadressen en een aantal medewerkers over), de Koninklijke Van Dijk (Kodijko), linnenfabriek Van den Briel en Verster, Tirion & Carlier. En er waren er nog veel meer, allemaal uit Eindhoven of directe omgeving.