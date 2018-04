Servicebioscoop Zien in Eindhoven is failliet, maar blijft wel open

EINDHOVEN - Servicebioscoop Zien aan de Keizersgracht in Eindhoven is failliet. De rechtbank in Den Bosch heeft dat afgelopen dinsdag al bepaald. De bioscoop draait wel min of meer gewoon door, meldt adviseur Laban Duijnhouwer. Mogelijk komt er ook een doorstart.

Volgens de man van de eigenaar is de curator bezig met een doorstart. ,,Ik vermoed dat het om bioscoopexploitanten gaat. Als het dezelfde partij is die wij ook al eens benaderd hebben, dan heb ik goede hoop dat het gaat lukken."

Nu kan er alleen met contant geld en met pin betaald worden. De Kredietkaart waarmee in Zien betaald kon worden, is niet meer geldig. Of klanten het geld dat ze op de kaart hebben gezet, terugkrijgen, is niet duidelijk, zegt Duijnhouwer. Die vraag moet de curator van VDT Advocaten in Tilburg beantwoorden. Maar die is nu onbereikbaar vanwege Koningsdag en vakantie. Op Koningsdag is er sowieso geen programma in de Zien. Wel is de website nog in de lucht en kan er gewoon gereserveerd worden voor de komende dagen.

Volledig scherm Laban Duijnhouwer in de Service Bioscoop Hollywoud in Almkerk. FOTO COR DE KOCK © COR DE KOCK

Volgens een Duijnhouwer is het een 'verdrietige' zaak. ,,Maar het is ons niet te verwijten. We hebben er dag en nacht keihard aan getrokken om er nog iets van te maken. Maar alles zit tegen: de landelijke trend is slecht in het eerste kwartaal van dit jaar. En in Eindhoven hebben we een extreem groot aantal bioscoopstoelen. Op een gegeven moment houdt het op, dan zijn de reserves op."

Duijnhouwwer is eigenaar van Service Bioscoop Hollywoud in Almkerk. Die draait gewoon door.

Volledig scherm © Vue

De Zienbioscoop biedt bezoekers extra service, zoals het bestellen van een hapje en een drankje in de zaal en luxe stoelen. Eind 2007 nam de huidige eigenaar de JT-bioscoop over. Tegen de komst van wat nu de Vue-bioscoop heet, aan de Nieuwe Emmasingel, maakte Zien nog bezwaar in 2014. Die extra 1500 stoelen maakten de spoeling dun, net als de uitbreiding van de Plaza Futura in het NatLab en de komst van de bioscoop Cinema Gold in Veldhoven, aldus Duijnhouwer.

Quote Er is hoop op een doorstart. Je kunt denken aan een Virtual Reality-bios­coop of 4DX Laban Duijnhouwer, adviseur Service Bioscoop Zien