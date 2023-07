Sharon van Rouwendaal gaat nog een jaar volle bak, maar pakt het slimmer aan: ‘Ik wil weer dicht bij mijn ouders zijn’

Sharon van Rouwendaal (29) verdedigt dit weekeinde in Japan haar wereldtitel tien kilometer openwaterzwemmen. Een gesprek over de WK, de Olympische Spelen van volgend jaar en waarom ze het daarna rustiger aan gaat doen in Nederland.