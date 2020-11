Shirts Kledingbank een gat in de markt en met Straatarmani staat opvolger al klaar

Roger Schmidt denkt dat PSV de prijs heeft betaald voor ‘intensieve weken’

5 november ,,Voetbal is soms zoals dit”, constateerde Roger Schmidt na afloop van de voor PSV belabberd verlopen exercitie bij en tegen PAOK Saloniki. Hij was enorm teleurgesteld. ,,We stonden niet goed georganiseerd om de tweede bal te controleren en krijgen drie counters tegen en drie goals in denk ik tien minuten”, zo verklaarde hij de 4-1 nederlaag.