Showende patserbakken geweerd uit Bleekweg in Eindhoven

EINDHOVEN - De irritatie over showende patserbakken en hardrijders op de Bleekweg in Eindhoven hoort weldra tot het verleden. De gemeente gaat doorgaand autoverkeer op het straatje tussen Stratumsedijk en Vestdijk verbieden.

Zo wordt het Slowlane-fietspad een stuk veiliger, is de gedachte. Ook de kruising met het nieuwe dubbelzijdige fietspad bij de Vestdijk is dan minder gevaarlijk. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De Onderdoor - tussen Bleekweg en Geldropseweg - met zijn parkeerplaats voor bewoners en werknemers moet immers wel bereikbaar blijven; hier komt straks eenrichtingsverkeer richting Geldropseweg.

En vrachtwagens die de bevoorrading van Stratumseind verzorgen, moeten wel weg kunnen. Dat kan straks via de Stratumsedijk. Daarvoor wordt het eenrichtingsverkeer vanaf het bruggetje over de Dommel richting Bilderdijklaan opgeheven. Vrachtverkeer kan niet weg via de Onderdoor, want de onderdoorgang is maar 3,10 meter hoog; borden gaan daarvoor in ieder geval waarschuwen.

Volledig scherm Eindhoven patserbakken in de Bleekstraat © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Tussen Onderdoor en Vestdijk komt een tweezijdig fietspad te liggen, zodat auto's niet meer door kunnen rijden. Die route is in trek sinds de korte Geldropseweg eenrichtingsverkeer richting Bilderdijklaan kreeg. Onder meer restaurant Zarzo en de Stadsbrouwerij/café 100Watt klaagden daar in deze krant over. Voorbijscheurende auto's met de muziek hard aan leidden tot irritaties op het terras en tot onveilige situaties. Als de Bleekweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, kan een rondje rijden alleen nog via de Stratumsedijk en de Hertogstraat.