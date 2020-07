Showroom van automerk Polestar in hartje Eindhoven

EINDHOVEN - Tussen de broodjes, boeken, schoenen en kinderwagens in het hartje van de Eindhovense binnenstad is voortaan ook een autowinkel te vinden. Het publiek wordt er warm gemaakt voor elektrische bolides van net geen 60 mille. Tesla-killers worden ze al genoemd, de Polestar-auto's in een Volvo-jasje.

Sober, strak en licht. De nieuwe winkel aan de Nieuwe Emmasingel, recht tegenover het Philips Museum, doet een beetje denken aan een Apple Store. Maar hier geen telefoons, tablets of horloges. Wel drie exemplaren van de Polestar 2 van het elektrische automerk Polestar. In de filosofie van het Chinees-Zweedse automerk koop je auto’s tegenwoordig niet meer in spiegelende showrooms aan de rand van de stad. Hopeloos ouderwets, vinden ze. Een nieuwe auto van 60 mille koop je voortaan gewoon online.

Maar voor wie ze toch even wil voelen, ruiken en zien opent het merk zaterdag drie showrooms in Nederland: naast Eindhoven, ook in Rotterdam en Leidschendam. Polestar was jarenlang de huistuner van Volvo. Wat AMG is voor Mercedes en RS voor Audi was Polestar voor iedereen die zijn Zweedse, degelijke gezinsauto een flinke extra dosis felheid wilde meegeven. Maar nu is Polestar een merk dat voor wat betreft de auto-ontwerpen stevig leunt op de Volvo-familie. Beide merken zijn dan ook in handen van de Chinese autofabrikant Geely.

Volledig scherm Polestar maakt volledig elektrische auto’s. Die auto's moet je online gaan kopen, maar advies kun je krijgen in de showroom in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Even een auto aanschaffen, is er aan de Nieuwe Emmasingel niet bij. Daar is alleen informatie over de auto te krijgen van het aanwezige personeel en een testrit te plannen. Wie dat nu probeert, moet daarop mogelijk nog weken wachten: er is al een flinke wachtlijst in Eindhoven, waar twee auto's beschikbaar zijn voor proefritten. De aankoop gaat via internet, al kan de volledig elektrische Polestar straks wel gewoon in onderhoud bij de Volvo-dealer. Die Volvo-dealer in de regio is Van Roosmalen en die bouwt de komende maanden nog een groot nieuw autocentrum op De Run in Veldhoven. Daar worden de vestigingen van Best, Eindhoven en Veldhoven samengevoegd.

Elke fabrikant die een accu-auto lanceert, zegt een Teslakiller te presenteren. Maar tot nu toe wordt vooral de Polestar 2 gezien als een van de weinige echte concurrenten voor de Model 3 van Tesla. De werkwijze van het merk is wel iets anders. Tesla bouwt auto’s in Amerika en ‘schroeft’ ze in Tilburg in elkaar. De Polestar-auto's worden in China gebouwd en kant en klaar op de boot naar Europa gezet.

De eerste exemplaren van de Polestar 2 worden vanaf volgende maand geleverd aan Nederlandse klanten. De showroom aan de Nieuwe Emmasingel opent zaterdag voor het eerst.

Volledig scherm De Polestar-showroom in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media