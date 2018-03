Siem Nozza nachtburgemeester van Eindhoven

EINDHOVEN - Siem Nozza is vrijdagavond benoemd tot nachtburgemeester van Eindhoven. Dat gebeurde in de tijdelijke ontmoetingsplek Wall Street aan het Stadhuisplein tijdens de eerste borrel van het nieuwe initiatief RaRaRadio. Nozza kreeg namens creatievelingen en ondernemers van de nacht een heuse ambtsketen omgehangen, gemaakt en ontworpen door studenten van de Design Academy.

De benoeming kwam niet onverwacht. Tijdens het Debat van het Nachtleven - georganiseerd door Nozza - dat op 14 maart werd gehouden in het Designhuis werd de het al voorgesteld. Nu is de knoop doorgehakt, omdat duidelijk werd dat er snel gehandeld moest worden. Nozza zit binnenkort al aan tafel met politieke partijen. De bij het debat afwezige SP-wethouder van horeca en evenementen Jacob Wedemeijer nodigde Nozza al uit om een plan op te stellen dat hij kan overdragen aan de volgende wethouder die het nachtleven in de portefeuille krijgt.



Voortouw

En dat is precies wat Nozza als zijn taak ziet. Als serieuze gesprekspartner tijd en ruimte winnen in het stadhuis. De wil om te samenwerken is er, maar iemand moet het voortouw nemen. Nozza: "Eindhoven is klein en de initiatieven in de stad stonden veelal op zichzelf. Door het regelmatig bij elkaar zitten en met elkaar praten staan deze groepen nu dichter bij elkaar. Die verbondenheid is nodig om iets te bereiken."



De Stichting Nachtburgemeester van Eindhoven is bezig met een wensenlijst van alle betrokkenen. Naar aanleiding daarvan wordt de vervolgstrategie bepaald. Nozza benadrukt nog dat iedereen die wil aansluiten welkom is. Nozza is te bereiken via Facebook.