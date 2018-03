Siem Nozza van Debat van de Eindhovense Nacht: Nachtleven moet op de agenda

PollEINDHOVEN - Het nachtleven mag wel wat spannender in Eindhoven, maar hoe? Woensdag wordt daar over gedebatteerd.

Bij de ambitie voor een internationale uitstraling die Eindhoven heeft, verbleekt het nachtleven in de stad. Dat vindt Siem Nozza, organisator van het Debat van de Eindhovense Nacht. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt dat op 14 maart gehouden in het Designhuis.

Diversiteit

Oneens (34%) Volgens Nozza, organisator van het DIT festival en voormalig woordvoerder van Extrema, ontbreekt het Eindhoven aan een nachtleven dat past bij de diversiteit van de stad. ,,Ik was een half jaar geleden bij een presentatie over cultureel Eindhoven. Daar was ook iemand van ASML die aangaf dat hun buitenlandse werknemers nauwelijks aansluiting vinden in het uitgaansleven. En daarom dus ook niet zo nodig in de stad hoeven te wonen. Het is maar een van de voorbeelden die ik de afgelopen tijd gehoord heb. Kijk ook naar de Design Academy. Het gros van de afgestudeerden waait uit naar de rest van het land. Eindhoven is gewoon niet spannend genoeg."



Probleem in Eindhoven is volgens Nozza vooral het gebrek aan ruimte om nieuwe initiatieven tot ontplooiing te laten komen. ,,Alles loopt stuk op vergunningen die niet verstrekt worden. Een achterhaald systeem dat vernieuwing tegenwerkt. Voorwaarden voor succes zijn tijd en ruimte. Leegstaande gebouwen die de gemeente voor langere tijd beschikbaar stelt zodat er iets kan ontstaan."

Nozza noemt het project Wallstreet aan het Stadhuisplein. Het leegstaande pand tegenover het stadhuis doet sinds de Dutch Design Week dienst als ontmoetingsplek, werkplek, restaurant en bar. ,,Omdat het pand voor langere tijd beschikbaar is hebben de initiatiefnemers er ook geïnvesteerd", legt hij uit. ,,Dat doe je natuurlijk niet als de gemeente je er ieder moment weer uit kan zetten."

Drive

Volgens Nozza is de drive in Eindhoven er wel. ,,Er zijn genoeg mensen in verschillende scenes die iets willen, maar dan moet het wel kunnen. We hebben hier bijvoorbeeld geen nachtnet en dan is het erg lastig om mensen van buiten de stad naar je horeca te trekken. Om vier uur gaat alles dicht maar de eerste trein vertrekt pas om zeven uur. Dat schiet natuurlijk niet op."

Discussie over het oprekken van de openingstijden is in Eindhoven de laatste jaren geregeld gevoerd. Dan keren ook keer op keer de bezwaren van omwonenden terug die vrezen voor hun nachtrust. Volgens Nozza moet het debat woensdag dan ook vooral een aanzet zijn voor de start van een dialoog. ,,Met de bestaande horeca, de gemeente, initiatiefnemers en natuurlijk de omwonenden. Misschien moeten we net als in Amsterdam een nachtburgemeester aanstellen die de dialoog met al die partijen gaat voeren. Dat is in Amsterdam een serieuze functie. In de tijd van burgemeester Van der Laan had hij iedere twee maanden een overleg met de nachtburgemeester."

Bruisend