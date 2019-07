Sigaren van Velasquez kwamen uit Meerveldhoven

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via mail .

Sigarenfabriek

Allereerst de nieuwe foto. Een reportage bij de sigarenfabriek van Velasquez in 1961. Waarschijnlijk in Meerveldhoven waar de fabriek sinds 1911 gevestigd was. Maar wie staan er op de foto en wat was de aanleiding voor de reportage? Ook andere anekdotes zijn welkom. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Volledig scherm Reisbureau FIT uit Eindhoven © Frans van Mierlo

Met de bus en het vliegtuig

En dan de foto van vorige week. Het was directeur Arnold van Gennip van FIT Reizen zelf die vakantiegangers eind jaren vijftig een goede reis wenste. Waar de bussen van het Eindhovense reisbureau heen gingen, Van Gennip heeft zestig jaar later geen idee. Samen met zijn vrouw (beide zijn inmiddels 88) begon hij het reisbureau in 1955 aan de Hertogstraat. De zaken gingen goed en al snel werd er een groter pand aan de Kerkstraat betrokken. FIT Reizen begon met busreizen maar al snel werd er, destijds als pionier, overgestapt op vliegreizen. Eerst naar Mallorca en later naar andere zonnige bestemmingen zoals Griekenland, Egypte en Italië. Volgens zoon Chris groeide het bedrijf van zijn ouders in die jaren uit tot de grootste touroperator van Nederland.

,,Mijn ouders waren een perfect team. Mijn moeder zwaaide de scepter op kantoor waar zo'n honderd mensen werkten. Mijn vader deed de zaken met bijvoorbeeld KLM en de hotels in het buitenland. In de jaren zeventig is de organisatie verkocht aan KLM en later opgegaan in Holland International.”

Celstraf

In januari 1973 haalt FIT Reizen de landelijke kranten als een deelnemer aan een reis naar Griekenland daar in de cel beland. De 20-jarige Ineke van Eck wordt aangehouden als ze een glas en een lege wijnfles kapot gooit op de dansvloer van een horecagelegenheid op Rhodos. Een Griekse traditie die helaas voor Van Eck sinds enkele jaren verboden was. De rechter stuurt haar voor tien dagen naar de gevangenis op Kos. Eenmaal terug in Nederland doet Van Eck haar verhaal. Ze vertelt over de dronken agent die haar arresteerde, de koude cel, een glurende gevangenisdirecteur en het afschuwelijke eten. En hoe Arnold van Gennip haar te hulp schoot met extra dekens, fatsoenlijk eten en een hostess die haar een paar keer bezocht.

Liesbeth Janssen uit Bergeijk kwam als 16-jarige in dienst bij FIT Reizen. ,,Tussen 1966 en 1975 heb ik er gewerkt als telefoniste op de afdeling reserveringen. Duizenden tickets heb ik ingepakt onder het toeziend oog van mevrouw Van Gennip. Ik heb de brief nog uit 1973 toen mijn salaris werd verhoogd van 550 naar 650 gulden per maand. Nou, dat was me wat.”

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Reportage bij sigarenfabriek Velasquez in Meerveldhoven © Frans van Mierlo