Signify Eindhoven helpt vluchtelingen in Bangladesh

Signify (voorheen Philips Lighting) en BRAC, een van 's werelds belangrijkste onafhankelijke hulporganisaties, gaan 46.000 LifeLight zonnelantaarns verspreiden onder Rohingya-families die uit Myanmar zijn gevlucht naar Bangladesh.

Minderheid

Rohingya zijn soennitische moslims en vormen een islamitische minderheid in thuisland Myanmar. Daar worden ze niet erkend als onderdanen en hebben ze geen burgerrechten. Omdat ze in eigen land worden gediscrimineerd en hun levens niet veilig zijn, zijn er sinds augustus vorig jaar al 680.000 Rohingya gevlucht naar buurland Bangladesh. Daar verblijven ze in zelfgebouwde kampen in Cox's Bazar. De omstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn erbarmelijk, want de basisdiensten voor vluchtelingen en gastgemeenschappen waren niet voorbereid de massale toestroom van vluchtelingen.

Distributie

Met de lantaarns die werken op zonne-energie willen BRAC en Signify de leefomstandigheden in de geïmproviseerde onderkomens verbeteren. BRAC distribueert de zonnelampen via haar netwerk van kantoren, landbouwpersoneel en gezondheidswerkers in de gemeenschap. Elke lamp gaat vergezeld van een instructie en informatieblad in de taal en het schrift van de vluchtelingen. Inmiddels is de helft van de lantaarns al verdeeld onder ruim 22.000 Rohingya-families.

„Voorheen waren de kampen 's avonds pikdonker, waardoor basisbehoeften als koken of lezen bijna onmogelijk waren", zegt Asif Saleh van BRAC International. "Deze schone lampen op zonne-energie maken de kampen 's nachts veel veiliger en leveren een hoognodige bijdrage aan de levens van mensen die dagen doorbrengen in onvoorstelbare moeilijkheden. We hopen dat deze samenwerking met een organisatie als Signify een stap is naar blijvende impact."

Nobele zaak