Signify gaat corona te lijf met ultraviolet licht; ‘binnen halve minuut is ruimte virusvrij’

De technologie is niet nieuw. Diverse ziekenhuizen in Nederland gebruiken UV-C al om instrumenten te ontsmetten. Zo worden in het Zaans Medisch Centrum mondmaskers virusvrij gemaakt. In buitenlandse ziekenhuizen worden robots met lampen ingezet in ziekenhuizen, op diverse plekken in de Verenigde Staten worden de stralingsrobots gebruikt in klaslokalen. Een Singaporees winkelcentrum wordt sinds eind vorige maand ook ontsmet met UV-C.