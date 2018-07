Signify in Eindhoven schroeft omzetverwachting 2018 terug

Krimp

Signify dat vrijdag zijn halfjaarcijfers publiceerde, ziet in het tweede kwartaal de omzet en winst dalen door negatieve wisselkoersen, concurrentie van Chinese bedrijven, schaarste aan elektronische onderdelen en krimp van de traditionele lampenmarkt. De omzet bedroeg 1.537 miljoen euro dat is 3,4 procent lager dan vorig jaar. Het aandeel van Led-producten nam toe met 4.7 procent en is inmiddels goed voor 70 procent van de totale verkoop. Het aangepaste bedrijfsresultaat bedroeg 130 miljoen euro, tegen 159 miljoen euro een jaar eerder. Hier hadden wisselkoersen een negatief effect van 22 miljoen euro. De winst bedroeg 29 miljoen euro, tegenover 73 miljoen euro een jaar eerder, onder meer door hogere herstructureringskosten.

Winstverwachting

„Gezien de trage start van het jaar en omdat we aanhoudende uitdagende marktomstandigheden verwachten, hebben we besloten onze verkoopvooruitzichten voor het jaar te herzien", zegt Signify-directeur Eric Rondolat. „We verwachten dat onze omzetgroei in de tweede helft van dit jaar zal verbeteren, maar dit zal niet genoeg zijn om een positieve vergelijkbare omzetgroei voor het volledige jaar te realiseren. Wel handhaven we de winstverwachting en vooruitzichten voor de kasstroom."

Aandelen

Signify geeft aan de omvang van zijn aandeleninkoopprogramma te willen verdubbelen tot 300 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar kocht het bedrijf voor 71 miljoen euro aan eigen aandelen. In de tweede helft van dit jaar is de onderneming van plan voor 229 miljoen euro aan aandelen te kopen. Oorspronkelijk was Signify van plan in heel 2018 voor 150 miljoen euro aandelen in te kopen.

De beurskoers van Signify is dit jaar fors gedaald. Het voormalige moederbedrijf Philips maakte maandag bekend een flinke afschrijving te hebben gedaan op het resterende belang in Signify vanwege de koersdaling. Wel blijft Philips van plan zijn belang van circa 18 procent in Signify helemaal af te bouwen.