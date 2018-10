Signify in Eindhoven ziet verkoop flink dalen

De verkoop van het Eindhovense lichtbedrijf daalde met 3,2 procent, waarmee de omzet uit kwam op een kleine 1,6 miljard euro, tegenover 1,68 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee kwam de winst over de afgelopen drie maanden ook lager uit: die bedroeg 93 miljoen tegen 110 miljoen vorig jaar. In 2017 profiteerde Signify van de verkoop van vastgoed dat de winst verhoogde met 21 miljoen euro. Dit jaar besteedde het bedrijf in het derde kwartaal 8 miljoen euro aan reorganisatiekosten die op de winst drukken. De winst is overigens fors hoger uit dan de verwachting van de analisten die hadden gerekend op een winst van 76 miljoen euro.

Verkoop

Over de eerste negen maanden daalde de nettowinst met ruim 100 miljoen euro naar 142 miljoen euro. Het bedrijf dat in de overgang naar led-verlichting zit, heeft veel last van de terugloop in de verkoop van traditionele lampen, terwijl de verkoop van LED-verlichting te langzaam groeit om die daling te compenseren. De verkoop van LED-producten vertegenwoordigde het derde kwartaal 70 procent van de totale omzet, in het derde kwartaal vorig jaar was 68 procent. Vooral in de Verenigde Staten liepen de inkomsten terug. Daar heeft Signify last van de krappe arbeidsmarkt waardoor bouwprojecten ernstige vertragingen oplopen.

Valuta

Vooruit kijkend naar het vierde kwartaal van 2018 geeft Signify aan bezorgd te zijn over de uitdagende economische omstandigheden, valuta tegenwind en de politieke onzekerheden op de internationale markten waarop het bedrijf actief is. Signify is niet het enige verlichtingsbedrijf dat kampt met een lastige markt. Vorige maand zette concurrent Zumtobel al een flinke winstdaling in de boeken.

Volledig scherm Eindhoven - Eric Rondolat, dir. van Philips Lighting © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Kasstroom

In zijn verklaring aan de pers benadrukte directeur Eric Rondolat de verbetering van de marges en de toegenomen vrije kasstroom, die met name voortkomt uit aanhoudende bezuinigingen. Hij handhaaft de verwachtingen voor heel 2018. Dat betekent dat de omzetontwikkeling in de tweede jaarhelft gelijk zal zijn aan die van de eerste zes maanden. Ook rekent Rondolat op een verbetering van de operationele (ebita) marge die aan de onderkant uitkomt van de eerder genoemde bandbreedte van 10 tot 10,5 procent. Rondolat verwacht een solide vrije kasstroom die door de hogere reorganisatielasten wel lager zal uitvallen dan een jaar eerder.

Aandeel