Signify koopt Amerikaans lichtbedrijf voor 1,4 miljard dollar

Martin Koolhoven trapt serie filmcolle­ges af in Parkthea­ter Eindhoven

15 oktober EINDHOVEN - Regisseur Martin Koolhoven uit Asten gaat de komende maanden de theaters in met een filmcollege. In de voorstelling ‘Klassiekers met Koolhoven’ toont de bekroonde maker van bioscoophits als Oorlogswinter en Brimstone aan de hand van scènes van legendarische speelfilms zijn liefde voor het medium. De aftrap vindt plaats op 2 november in het Parktheater in Eindhoven.