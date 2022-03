Signify laat ‘groene kans’ liggen en botst opnieuw met bonden na ferme streep door thuiswerken

Deze ploegen kan PSV treffen in de kwartfina­le van de Conference League

PSV voegde zich donderdagavond met een klinkende 0-4 zege op FC Kopenhagen eenvoudig bij de laatste acht teams in de Conference League. De tegenstander in die kwartfinale wordt vrijdag vanaf 15.00 uur bekend, dan is de loting. Feyenoord is één van de mogelijke tegenstanders voor PSV.

17 maart