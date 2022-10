Signify moet mega-schadevergoeding betalen na bedrijfsongeval, 90 miljoen voor verlamde man

Maanden­lang werken aan een vierdaagse Halloween­show, de broers Van den Acker uit Gemert doen het elk jaar

GEMERT - Uitgeholde pompoenen in de tuin en wat spinnenwebben door de heg. Dat is het bij de meesten wel zo’n beetje, als ze Halloween vieren. Bij Wouter en Alexander van den Acker uit Gemert gaat het Halloweenfeest een stap of vijf verder.

27 oktober