Signify schroeft winst in coronajaar op: 335 miljoen

Sambo keert bij Jong PSV terug voor beloften­top­per tegen Ajax

28 januari Jong PSV is grotendeels fit voor de beloftentopper met Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Bij het team van Peter Uneken keert vrijdagavond Shurandy Sambo terug. Hij was vorige week in Leeuwarden, waar Jong PSV met 5-1 verloor van Cambuur, geschorst.