Signify sluit fabriek in Winterswijk; 94 werknemers verliezen baan

Mark van Bommel moet met VfL Wolfsburg opnieuw mee gaan doen om Europees voetbal

30 juni Mark van Bommel is na anderhalf jaar zonder job opnieuw onder de pannen en is woensdag gepresenteerd in het stadion van VfL Wolfsburg. De vorige trainer van PSV heeft nieuwe energie gevonden om in de Volkswagen-stad aan de slag te gaan en kan zich helemaal vinden in het pad dat de club voor de nabije toekomst heeft uitgestippeld.