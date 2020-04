Signify verwacht nog wel even last te hebben van coronacrisis

Zorgen over afvaldum­pin­gen, veel meer meldingen in Helmond en Eindhoven

9:41 HELMOND/EINDHOVEN - In Eindhoven wordt er ruim dertig procent meer afval gedumpt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En ook in Helmond hebben ze de handen vol aan het opruimen van andermans rotzooi. Normaal gesproken komen daar tussen de nul en twee meldingen van afvaldumpingen binnen, maar dat dagelijkse gemiddelde is nu opgelopen tot vier.