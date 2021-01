Signify wacht nieuwe reorganisatiegolf

Het wordt een golf van kostenbesparingen die Signify-werknemers met name dit jaar en in 2022 te wachten staat. Signify-topman Eric Rondolat refereerde er al aan in een bijeenkomst met aandeelhouders en analisten afgelopen december. Met de vlak voor oud en nieuw naar buiten gekomen boodschap over het verlies van tientallen banen bij de onderzoekstak op de High Tech Campus in Eindhoven, is het nog lang niet gedaan.