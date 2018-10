Signify ziet verkoop flink dalen

UPDATE Plofkraak pin-automaat Eindhoven: brokstuk­ken liggen tientallen meters verderop

8:08 EINDHOVEN - Hij zat in de stoel toen Bert van der Palen (72) zich wild schrok: een harde knal. Buiten bleek even later een plofkraak te zijn gepleegd op de pinautomaat aan het Franz Leharplein in Eindhoven.