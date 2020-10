Signify ziet verkopen dalen maar Eindhovens lichtbedrijf kan vraag naar 'coronakiller’ niet aan

Video Houbens worsten­brood­jes overleven coronacri­sis niet; bakkerij­win­kel failliet

22 oktober EINDHOVEN - Hun fonkelnieuwe worstenbroodjesbakkerij/lunchroom in Eindhoven was vlak voor de lockdown in maart klaar om geopend te worden. Maar de droom van Lucas (40) en Bart Houben (43) is uiteen gespat. Door de coronacrisis zagen de broers geen andere uitweg meer dan zelf hun faillissement aan te vragen.