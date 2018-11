Sikhs in Eindhoven vieren geboortedag stichter

Al vroeg in de ochtend is begonnen met het schoonmaken van het Dorpshuis en is de ruimte omgetoverd naar een gurdwara, een Sikh gebedshuis. Kleden liggen op de grond, versieringen zijn opgehangen. Op het podium staat een Manji Sahib, een zetel voor de goeroe Granth Sahib. Dat is de Heilige Schrift met teksten van de goeroes, moslim -, hindoe- en andere filosofen. Er klinkt Kirtan (Lofzang).

De Sikh gemeenschap in Eindhoven groeit en is op zoek naar een vaste locatie. Het bevalt goed in Acht, maar een permanente plaats heeft de voorkeur. Singh: ,,Vanuit India komen veel Sikhs naar de regio vanwege de werkgelegenheid. De dichtstbijzijnde gurdwara's zijn in Duitsland, België of Rotterdam. Het idee is ontstaan om in Eindhoven een gebedshuis te stichten. Inmiddels zijn er zo'n dertig tot veertig families bij aangesloten. Maar er komt veel bij kijken: hoe gaan we het financieren, en als er een locatie is, mag die dan een gebedshuis worden? Het voordeel is dat het gebedshuis dan niet iedere keer opgebouwd hoeft te worden en dat de sikhs door de week binnen kunnen komen voor een gebed. Het gezamenlijk eten is een belangrijk onderdeel, dus een langar, een gemeenschapskeuken, heeft een belangrijke functie. Nu nemen de mensen eten vanuit huis mee."