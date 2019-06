Silent disco op Strijp-S in Eindhoven eindigt in herrie

Derde publieks­avond over plan District E in Bijenkorf Eindhoven

13:25 EINDHOVEN - De derde publieksbijeenkomst over District E, de plannen voor het Stationsplein in Eindhoven, is maandag 1 juli in de Bijenkorf. Ontwikkelaar Amvest presenteert daar onder meer het ontwerp-bestemmingsplan.