Silent Film Festival gaat volledig online: van historische filmdino’s tot Laurel en Hardy

EINDHOVEN - Het Nederlands Silent Film Festival (NSFF) in Eindhoven biedt opnieuw de nodige verrassingen. Naast de vroegste bewegende beelden uit Europa zijn recente fragmenten te zien uit animaties van Richard Williams, bekend van ‘Who Framed Roger Rabbit’. Deze vierde festivaleditie is wel alleen via streaming mee te maken, vanaf donderdag 7 januari tot en met zondag 10 januari.

Het lijkt tegenstrijdig: tijdens een festival rond stille film werk vertonen van een animator die een aandeel heeft gehad in geluidsfilms. Toch past het, zegt Daan van den Hurk, directeur van het Nederlands Silent Film Festival (NSFF) en begeleider van stille films op piano.

Lees ook PREMIUM Bijzondere stomme films op Silent Film Festival in Eindhoven

,,Bij geluidsfilms wordt geluid tegelijkertijd met de beelden opgenomen. Bij animaties wordt het geluid achteraf toegevoegd. Bij het maken zijn het dus in wezen stille films.”

Live action

,,Richard Williams was een vernieuwer. In zijn animaties imiteerde hij cameratechnieken uit live action-films. Dat was nooit eerder gedaan, en mogelijk wordt het ook nooit meer herhaald. Hij was uniek in zijn werkwijze. Hij heeft zijn laatste film, die het hoogtepunt uit zijn oeuvre had moeten worden, niet kunnen afmaken. Hij gaf die de ondertitel Will I Live to Finish It?”

Volledig scherm The Lost World © Silent Film Festival

Williams was vooral bekend door de animaties in Who Framed Roger Rabbit, waarin tekenfilm en menselijke acteurs samen optraden, maar hij maakte ook leaders voor Pink Panther- en James Bond-films. Filmhistoricus David Robinson geeft een lezing over het werk van Williams.

The Lost World

Hoogtepunten op het festival zijn The Lost World, naar een verhaal van Sherlock Holmes-schrijver Arthur Conan Doyle, en The Brilliant Biograph, waar Daan van den Hurk de muziek voor schreef. The Lost World was de eerste grote film waarbij stop motion-expert Willis O’Brien betrokken was. Hij maakte modellen van dino’s die een belangrijke rol spelen in het verhaal, zo’n zeventig jaar voor Jurassic Park.

De film was zo populair dat de studio acht jaar later, voor de release van King Kong waarin O’Brien de reuzenaap liet bewegen, probeerde alle kopieën te vernietigen, beducht voor concurrentie van de eerdere film.

Spanningsboog

The Brilliant Biograph bestaat uit vijftig korte shots die tussen 1897 en 1902 gefilmd werden in verschillende Europese steden. Naast Parijs, Venetië, Berlijn en een aantal Engelse steden komt ook Amsterdam voorbij. De film volgt de overgang van het platteland uit de 19e eeuw naar het stadsleven in de 20e eeuw, zegt Van den Hurk.

,,Het zijn korte stukjes, die samen een groter geheel vormen. Dat is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, elk met een eigen spanningsboog. Dat heb ik in de muziek verwerkt. Visuele thema’s zijn verbonden aan thema's in de muziek. De hoofdstukken beginnen steeds met shots van een trein. Ik heb daar een treinthema met vijf variaties van gemaakt.”

Volledig scherm Daan van den Hurk © Raoul Duives

Het festival wordt met live begeleiding door Van den Hurk en collega-musici in zijn geheel gestreamd. Van den Hurk heeft daar tijdens de eerste lockdown ervaring mee opgedaan. Hij bereikte daar een internationaal publiek mee, van Turkije tot Mexico.

Voor passepartouts en het programma: nsff.nl

Volledig scherm uit 'Brilliant Biograph', een compilatie van de vroegste bewegende beelden uit verschillende Europese landen. Daan van den Hurk componeerde er muziek bij. © Silent Film Festival