Simac uit Veldhoven boekt weer groei, vanwege corona lichte druk op orderportefeuille verwacht

1 op de 2 keer alsnog betere zorg voor Eindho­venaar die second opinion aanvraagt bij gemeente

7:00 EINDHOVEN - Wie ontevreden is over de jeugdzorg of Wmo-zorg die Eindhoven hem wil bieden, doet er goed aan een 'second opinion’ aan te vragen. In grofweg een op de twee gevallen oordeelt de geraadpleegde expert anders.