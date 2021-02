Simon Baken (25) onderhoudt gezinnen in Indiaase sloppenwijk: ‘Een blanke man wordt hier niet serieus genomen’

EINDHOVEN/VIJAYAWADA - Een sloppenwijk in India is voor de meeste 25-jarigen een ver-van-mijn-bed-show, maar niet voor de Eindhovense Simon Baken. Door het werk van zijn ouders in India is hij als het ware meegegroeid met de kinderen uit een straatkinderproject in Vijayawada, een middelgrote stad met twee miljoen inwoners in het zuidoosten van dat land. ,,Eigenlijk help ik gewoon mijn vrienden”, vindt Baken.

Het gezin Baken woonde voor de geboorte van Simon in India. Moeder zette daar een schooltje op binnen het straatkinderproject. Elk jaar gingen ze terug en zo leerde Baken de kinderen kennen en zijn huidige zakelijke partner Balram (41), die les kreeg van zijn moeder.

Illegale sloppenwijk

Balram woont met zijn gezin in een illegale sloppenwijk gelegen in een rivierbedding van de Krishna. Samen met Balram helpt Baken drie gezinnen in deze wijk om te overleven. ,,Het doel is om de kinderen uit deze gezinnen in de middenklasse te krijgen. Dat doen we door coupons voor voedsel en kleding te geven, we regelen een school voor de kinderen en we zorgen ervoor dat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. De moeders zijn vaak ziek (aids is een groot probleem in India, red.), hebben slecht betaalde baantjes of zijn in de prostitutie beland. Ze hebben niet genoeg geld en moeten daarom hun kinderen vaak afstaan.” Dat wil Baken koste wat kost voorkomen. Met donaties van voornamelijk familie en vrienden lukt dat net. Maar om de hulp te garanderen en om meer gezinnen te kunnen helpen heeft Baken sinds twee weken de Stichting Kotha Daari.

Per gezin is ongeveer 1000 tot 1500 euro per jaar nodig, afhankelijk van hoeveel de moeders zelf verdienen. ,,Op dit moment kunnen zij niet werken door corona. Daarnaast protesteren de boeren in India tegen ingrijpende landbouwhervormingen, zodat groenten erg duur zijn. Ook de scholen zijn lang dicht geweest. Omdat in april de zomervakantie al begint sturen we de kinderen nu naar de gratis overheidsscholen, hoewel die heel slecht zijn. Het volgende schooljaar zoeken we weer betere scholen voor ze. Voor nu hebben we bijles kunnen regelen. Daar ben ik blij om, want thuisonderwijs lukt natuurlijk niet hier in de wijk.”

Vertrouwen winnen

Na zijn werk bij Switch Jeugdzorg in Eindhoven belt Baken elke dag met Balram of met de gezinnen. Balram gaat wekelijks bij de moeders op bezoek. ,,Vertrouwen winnen is een van de moeilijkste dingen waar ik tegenaan loop. Daarom is het fijn om met Balram samen te werken. Hij is een van hen en kent de gewoontes van het land. Een blanke man wordt hier niet serieus genomen.”

Net zoals goede scholen zijn goede ziekenhuizen duur. ,,Corruptie is hier verweven in het systeem. We proberen het zoveel mogelijk te omzeilen, maar soms is er geen keuze. Dan móet je meer betalen om de juiste hulp te krijgen.”

Normaal verblijft Baken minstens vier weken per jaar in ‘zijn wijk’, maar door corona is hij al een jaar niet geweest. Hij popelt om weer te gaan.