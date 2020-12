Simone uit Eindhoven fietste door weer en wind naar Den Haag voor het klimaat

Het was maandag niet een ideale dag voor een fietstocht van Eindhoven naar Den Haag. Een temperatuur van 5 graden, de zuidwestenwind kwam van opzij en na de miezer in de ochtend ging het ’s middags echt regenen. Toch viel het niet tegen, vertelt Simone van Wieringen. Ze legde de 160 kilometer af op haar racefiets als sponsortocht. Ze fietste alleen. Maar samen met sympathisanten die vanuit hun eigen woonplaats startten, had ze 1.600 euro opgehaald. Dat geld is nodig voor het grote doel: de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell. Die begon dinsdag en de inzet is de energiegigant te dwingen zich te houden aan de klimaatafspraken die in Parijs gemaakt zijn.

Afstudeerstage bij Milieudefensie

,,Nog steeds gaat 95 procent van het geld dat Shell investeert naar de winning van fossiele brandstoffen”, weet Van Wieringen. De 25-jarige studeert Innovation Sciences aan de TU/e en loopt haar afstudeerstage bij Milieudefensie. ,,Ik begeleid lokale vrijwilligers bij het opzetten van pubquizzen, sponsortochten en help ze met het promoten op sociale media”, vertelt ze daags voor haar vertrek.

Ze is niet de enige die met de fiets koers zette naar de hofstad. Veel klimaathoeders vertrokken vanuit Groningen en Leeuwarden en namen drie dagen de tijd, om ook onderweg te getuigen van hun missie. Ook sloten andere strijdmakkers zich onderweg aan.

Een goede, maar heel dure advocaat

Ze vergelijkt de rechtszaak met die van Urgenda waarin de Hoge Raad vorig jaar bepaalde dat de Nederlandse staat meer moet doen om gemaakte afspraken voor een beter milieu na te komen. ,,We hebben ook dezelfde advocaat. Die is heel goed, maar ook duur! Daarom hebben we veel geld opgehaald. Want het is belangrijk dat we de zaak winnen, want Shell brengt echt mensen in gevaar. We hebben het gezien bij de gaswinning in Groningen en het gebeurt in Afrika al tientallen jaren.” Het is wel een kwestie van lange adem. Na vandaag zijn er nog zittingsdagen op 15 en 17 december. De uitspraak wordt tegen volgend jaar zomer verwacht.

Quote Met een beslagen bril was het soms wel lastig te lezen, hoor! Simone van Wieringen

Van Wieringen had al wat ervaring op de fiets. Ze reed al eens naar haar ouderlijk huis in Haarlem. Voor de tocht van gisteren had ze de nummers van fietsknooppunten opgeschreven en het briefje aan het stuur geknoopt. ,,Met een beslagen bril was dat soms wel lastig te lezen, hoor!”, vertelt ze na afloop via de telefoon.

Dinsdagochtend was ze bij de rechtbank toen de groep fietsers uit het noorden arriveerde met een grote wereldbol. ,,Daar hadden ze onderweg veel bekijks mee gehad. Ik heb ook het begin van de eerste zittingsdag meegemaakt. Daar hoorde ik dat onze advocaat Roger Kox een goede opening had en dat hij persoonlijk betrokken is bij deze zaak. Shell kwam niet verder dan naar andere partijen verwijzen, zoals de staat die verantwoordelijk is en consumenten die hun eigen keuzes moeten maken. Inmiddels zit ik al weer bij Milieudefensie in Amsterdam. Daar kijken we hoe we klimaatrechtvaardigheid in de verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in het regeerakkoord kunnen krijgen.”