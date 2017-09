Sinds jaren minder mensen in Eindhoven met bijstandsuitkering

EINDHOVEN - Het aantal Eindhovenaren met een bijstandsuitkering is eindelijk aan het dalen, van 7.159 op 1 juni naar 7.065 op 1 augustus. ,,Daarmee durven we voorzichtig te spreken van een trend", aldus het college van B en W.

In twee maanden tijd zijn er dus per saldo 96 Eindhovenaren minder in de bijstand. Die daling blijft wel ver achter bij de planning.

Opvallend is dat mensen alle leeftijdsgroepen sneller uit de bijstand stromen (naar werk, naar pensioen/AOW of om een andere reden) behalve jongeren onder de 27. 'Dit is des te opvallender omdat we bij het aantal WW-uitkeringen wel een afname van jongeren zien', aldus het college. 'We maken op korte termijn een 'aanvalsplan' waarbij jongeren in de bijstand meer ondersteuning krijgen.'