Singaporese pers op werkbezoek bij friture Martin Zwerts in Eindhoven

Een opmerkelijk clubje klanten had de Woenselse frietbakker Martin Zwerts woensdagmiddag over de vloer. Journalisten uit Singapore kwamen in het kader van hun werkbezoek op de Boschdijk friet met mayo én bitterballen eten om Zwerts daarna het hemd van het lijf te kunnen vragen. Maar eerst wilde de man die al zeven keer tot 's lands beste frietbakker is uitgeroepen iets van de dames weten: ,,Do you want your fries in a pointzak?” Om er aan toe te voegen dat de bitterballen er zo aan komen.