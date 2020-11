Sint werkt thuis, maar doet tijdens middagwandeling Eindhovense wijk aan

Gemengde reacties op Glow 2020: van ‘anticlimax’ tot ‘trots op de stad’

13 november EINDHOVEN - Dankzij de coronaversie van lichtfestival Glow konden inwoners van Eindhoven deze week toch genieten van lichtkunst in de stad. De lucht van Eindhoven kleurde ieder avond blauw en donderdagavond kwam het spektakel tot een hoogtepunt met het grootste lichtkunstwerk ter wereld. Het moest de stad verbinden in coronatijd, zo was de insteek. Het land van duizend meningen liet van zich horen op sociale media en dat ging er zo aan toe: