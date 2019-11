Sinterklaas neemt intrek in Steentjeskerk Eindhoven

EINDHOVEN - Het Huis van Sinterklaas in Eindhoven opende dinsdagmiddag officieel de deuren voor publiek. Voor het eerst logeren de Sint en zijn Pieten dit jaar in de Steentjeskerk. In oktober was het doorgaan nog onzeker door een vrijwilligerstekort, mede dankzij een oproep in deze krant zijn er nu toch voldoende helpende handjes.

,,Hij komt, hij komt. Die lieve goede Sint.” De tekst van een van de bekendste Sinterklaasliedjes klinkt door de Pietendisco in de Steentjeskerk, de aankomende twee weken de verblijfplaats van Sinterklaas. Toch bleef het lange tijd spannend of de Goedheiligman dit jaar echt in Eindhoven zou logeren, vertelt initiatiefnemer Olof van Gelder. Niet vanwege de benodigde vergunningen, die waren voor de zomer al binnen waren of het hoge kostenplaatje van een ton, waarvoor hij uiteindelijk voldoende sponsoren binnenhaalde. ,,De grootste uitdaging bleek het vinden van voldoende vrijwilligers.”

Halverwege oktober slaakte hij een noodkreet in het ED omdat er onvoldoende vrijwilligers waren om het evenement door te laten gaan. Mede dankzij die oproep kwamen er laatste weken nog veel bij. De teller staat nu op 85. “We hebben er gruwelijk hard voor geknokt, maar ik ben blij dat het allemaal is goed gekomen. Het is fantastisch om al die blije kinderen te zien.”

Pietendiploma

Kenza en Elias, vandaag verkleed als Sint en Piet, laten trots hun net behaalde Pietendiploma zien. Daarvoor moesten ze als volleerde pieten over de schuine daken lopen en pakjes bezorgen in de schoorsteen. Hun diploma krijgen ze in de bakkerij, waar de eerste pepernoten al van de lopende band afrollen. Ook is een geheime schatkamer en pakjeskamer en is de kelder ingericht als slaapvertrek. Voor de ouders is er een horeca-gedeelte met glühwein en worstenbroodjes met speculaaskruiden.

Tot 4 december logeert Sinterklaas in de Steentjeskerk. 7.500 kaartjes zijn er al verkocht a 4,95 euro, waarvan het overgrote deel binnen Eindhoven. Het is het eerste keer Eindhoven een echt Sinterklaashuis heeft, wel is er met het Packhuys in de Heuvel Galerie nog een extra logeeradres. Dat zo’n grote stad als Eindhoven nog geen eigen Sinterklaashuis had, verbaasde Van Gelder en was de aanleiding voor dit initiatief.

Schmink