Sinterklaashuis Eindhoven korter open; tekort aan vrijwilligers dreigt

,,Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, ook al kunnen we de eerste week niet open. Straks gaan ook de musea weer open en wij ook", aldus Olof van Gelder van het Sinterklaashuis. Inmiddels zijn er zo'n 3800 van de 5000 kaartjes verkocht via de site van het Sinterklaashuis . Maar een probleem is er ook nog, zegt hij. Vooral in de weekenden komt de initiatiefnemer vrijwilligers tekort, enkele tientallen zelfs. ,,Je merkt dat mensen wat terughoudend zijn met zich aanmelden in deze coronatijden. Maar zonder die mensen kunnen we dan niet open gaan", aldus Van Gelder. Wie nog een handje toe wil steken, moet wel 18 jaar of ouder zijn. Aanmelden kan met een mailtje via vrijwilligers@sinterklaashuis-eindhoven.nl.

De organisator hield vorige week even zijn hart vast toen premier Mark Rutte de strengere maatregelen bekend maakte. Hij vreesde even dat al het werk voor niets was geweest en het plan in duigen zou vallen. ,,Want dat scheelt ons - met de scholen die wegblijven - toch 25.000 euro aan omzet, terwijl de kosten even hoog blijven.”Maar met de gemeente Eindhoven heeft hij afgesproken dat de openstelling een week naar achteren is geschoven, vanaf zaterdag 21 november. ,,Dus kunnen we maar twee weken open zijn, dat is weinig, want we hebben natuurlijk wel onze kosten. Daarop zijn we gaan rekenen. Als we 5000 kaartjes verkopen dan komen we eruit. Met een half uur per dag langer open en een extra zaterdag lukt dat", aldus Van Gelder.