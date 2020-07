Sinterklaashuis in Eindhovense Steentjeskerk gaat interactief

Het maatschappelijk evenement Sinterklaashuis was in 2019 een groot succes en gaat dit jaar op herhaling in een nóg mooier decor. Organisator Olof van Gelder barst van de ideeën voor de inrichting van de voormalige kerk: ,,Natuurlijk zorgen we voor een supergave postkamer, een prachtige pakjeskamer en een pietendisco, waar de jongste jeugd helemaal uit de bol kan gaan. Maar ook de werkkamer van de sint is toegankelijk, net als zijn slaapkamer en die van de pieten. Alle kinderen mogen de pietenschool doorlopen, zodat ze een echte Piet kunnen worden. Met name dat laatste hebben we geprofessionaliseerd en door middel van workshops wordt het een sterk interactief gebeuren. We maken er niet alleen een succes van vóór de kinderen, maar ook mét de kinderen.”