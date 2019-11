Sinterklaasshows Kidz-dj in Eindhoven afgelast

Napolitaan­se cellist brengt passie in de kleine zaal van Muziekge­bouw Eindhoven

11:21 EINDHOVEN - Heeft u op woensdag 29 januari van het komend jaar nog niets te doen, noteer dan nu Cappella Neapolitana met Giovanni Sollima in uw kersverse agenda. Het is in dit concertseizoen de laatste kans om de Napolitaanse cellist en componist te horen spelen.