Sioux in Eindhoven blijft investeren maar krijgt in najaar coronapijn

Sioux Technologies had in de eerste drie maanden van het jaar het beste kwartaal ooit en ook in april draaide het hightech bedrijf in Eindhoven nog goed. Maar volgens topman Leon Giesen wil dat niets zeggen voor het hele jaar. „Vanaf mei en de hele tweede helft van het jaar zullen we zeker een terugval zien. We hebben al klanten die aan hun personeel een loonoffer vragen en dan ook bij ons aankloppen. Bovendien zullen nieuwe projecten vertraagd worden opgestart. We hebben uitstel van belastingbetaling aangevraagd en we sluiten een aanvraag voor overheidssteun in het kader van werktijdverkorting later dit jaar niet uit.”

Auto rijden in dichte mist

Volledig scherm Leon Giesen in een van de acht gebouwen van Sioux op de Esp in Eindhoven. © FotoMeulenhof Sioux zette in 2019 75 miljoen euro om, een stijging van 15 procent, met een ‘goede winst’. Maar een voorspelling over het lopende jaar wil Giesen niet geven. „Het is alsof je in een auto rijdt in dichte mist. Je blijft de weg volgen, maar je weet niet welke bochten er komen. Tegelijk houden we onze ogen open voor kansen in deze crisis. Ik denk aan projecten in de medische hoek of een mooi bedrijf dat zich bij ons aan kan sluiten.”



De circa 700 werknemers van Sioux, waarvan 500 in Eindhoven, werken voornamelijk thuis, maar komen volgens Giesen weer mondjesmaat naar kantoor. „Het wordt hier meer een ontmoetingsplek voor onze development teams.”

Sioux blijft investeren, zegt Giesen. „Vorig jaar 6 miljoen en dit jaar 3 miljoen euro. In China timmert onze oprichter Hans Duisters hard aan de weg. In Duitsland breiden we onze overname 4 Plus uit. Hier op de Esp in Eindhoven hebben we het pand van Verschuren Interieurbouw gekocht, het achtste gebouw van onze Sioux Campus.”

Superschone productievloer