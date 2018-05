Sioux opent vestiging in Leuven

“Onze vestiging in Leuven wordt steeds belangrijker in het bedienen van de regio Leuven – Vlaams Brabant en Brussel/Zaventem”, zegt Filip Eykens, hoofd van de Sioux vestigingen in België. “Al meer dan 15 jaar zijn we actief bij gerenommeerde klanten in deze regio. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het ook een slimme zet: wees aanwezig in de regio waar potentiële medewerkers zitten.”



Sioux heeft ondertussen de eerste klanten en medewerkers al mogen ontvangen in het nieuwe kantoor voor een gespecialiseerde Linux training. Naast kantoor zal de ruimte ook gebruikt worden voor het geven van technische trainingen. Sioux heeft in België naast Leuven kantoren in Gent en Herentals.