Site TU Eindhoven zoekt 300 kamers voor internationale studenten

Centrum voor de Kunsten Eindhoven zoekt bedrijfsle­ven op

7:30 EINDHOVEN - Het Centrum voor de Kunsten hoopt bedrijven in de regio Eindhoven zo ver te krijgen dat ze geld steken in kunstzinnige vorming voor kinderen en jongeren in Eindhoven. Lichtend voorbeeld is de ‘Cirkel van Talent’ in Meierijstad.